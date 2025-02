Mafia, il maxi blitz di Palermo: le telefonate ascoltate, la chat reimpostata e i nomi svelati

Parlavano in codice convinti di essere al sicuro ma nemmeno i telefonini criptati li hanno protetti. Gli investigatori non hanno «bucato» il sistema di comunicazione segreto utilizzato dai vertici del mandamento mafioso di Porta Nuova ma hanno intercettato le conversazioni in chiaro riuscendo a ricostruire i contatti che si appoggiavano alla rete della compagnia telefonica spagnola Movistar. Ed è proprio in questo modo che è stato beccato il covo del boss latitante Giuseppe Auteri in via Giuseppe Recupero, nei pressi di via Oreto.

Il primo passo è stato quello di monitorare le celle telefoniche agganciate a Palermo dove risultavano attive numerose sim iberiche. Una presenza massiccia che ha insospettito gli inquirenti, i quali hanno deciso di analizzare i dati più a fondo.

