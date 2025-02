Mafia, il maxi blitz di Palermo. Le soffiate sugli arresti, tra gli informatori pure un avvocato

L’ultima rivelazione è del 4 settembre scorso quando Paolo Lo Iacono racconta a un suo interlocutore che Francesco Stagno non poteva più occuparsi di una certa vicenda, in quanto aveva questioni ben più importati da affrontare, essendo imminente l’esecuzione di un imponente provvedimento cautelare (una “bomba”) che avrebbe riguardato sia lui che numerosi altri affiliati. «Per adesso c’è una bomba che sta scoppiando! Può essere oggi, può essere domani, può essere dopodomani... si portano a tutti, hai capito? Per adesso ci sono cose molto più importanti, perché qua si discute di carcere! Andare a prendere vent’anni! Chi siamo, chi sono? Boh. non lo sappiamo, capito? Già siamo tutti pronti, capito? Hanno duecentottanta fotografie». In effetti, il 10 settembre 2024, Stagno si preparava per fuggire in Germania e, di conseguenza, cercava di organizzare la sua successione per la gestione delle scommesse, probabilmente da affidare al proprio suocero: «Ora il fatto del gioco... forse me ne devo andare qualche due mesi, tre mesi in Germania... a mio suocero... ci riflettiamo insieme per fargli capire come funziona... in mancanza deve sapere tutte cose». Anche il 19 settembre del 2024, nel corso di una riunione di mafia in cui, tra gli altri, era presente Domenico Serio, Stagno evidenzia ai suoi interlocutori di non potere assumere alcun impegno a lungo temine in quanto era certo che, entro il successivo dicembre, sarebbe stato arrestato. Nel medesimo contesto di Tommaso Natale, anche nei giorni successivi giungevano notizie simili. E il 5 ottobre 2024, Paolo Lo Iacono apprende dal figlio Mirko, in quel momento detenuto a Trapani, che una guardia carceraria lo aveva informato di un imminente blitz a Palermo. Poi, il 20 novembre, lo stesso Lo Iacono informa alcuni complici che, in seguito a indagini durate due anni, a breve, entro dicembre, sarebbero state eseguite due distinte operazioni di polizia che avrebbero comportato il suo stesso arresto e di altri soggetti dello Zen.

Oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale dieci pagine dedicate al maxi blitz con la mappa dei mandamenti, le foto e gli approfondimenti.