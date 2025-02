Maxi blitz antimafia a Palermo, 181 arresti. Il procuratore de Lucia: i boss sognano la ricostituzione della Cupola

Il procuratore Maurizio de Lucia: cosa nostra vorrebbe tornare alla commissione provinciale

«Cosa nostra vorrebbe tornare alla commissione provinciale, ma non riesce a ricostituirla». Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia a proposito dell’inchiesta che oggi ha portato a 181 arresti. I boss palermitani non hanno accantonato il vecchio sogno, dunque. «Cosa nostra continua a esercitare il suo fascino in certi ambienti come le borgate in cui i giovani hanno alternative di vita limitate e si identificano in rappresentazioni di potenza di cui ancora gode la mafia. Nell’indagine di oggi sono coinvolti moltissimi giovani e su questi dobbiamo essere particolarmente attenti. Come siamo attenti ai vecchi capi che tornano, dobbiamo stare attenti a chi viene reclutato oggi, cioè al futuro della mafia», ha detto de Lucia.