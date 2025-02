Due arresti per spaccio di droga nel Palermitano

I carabinieri di Partinico con il supporto dei colleghi di Montelepre hanno arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Durante un servizio di pattuglia per il centro cittadino, i militari hanno notato l’uomo che, alla vista della gazzella, avrebbe accelerato il passo nel tentativo di dileguarsi e sottrarsi ad un eventuale controllo. Il comportamento dell’indagato, tradito da una sospetta agitazione, ha indotto i carabinieri a fermarlo per capire le ragioni di tanta fretta, trovandolo poi in possesso di un paio di dosi di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione dell’abitazione ha infatti permesso ai militari di recuperare ulteriori 120 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

In un’altra attività, di qualche giorno prima, i carabinieri della stazione di Partinico, insieme con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo di persone d’interesse operativo, hanno arrestato un altro presunto pusher, un partinicese di 54 anni, agli arresti domiciliari che è stato trovato in possesso di oltre 80 grammi di marijuana, confezionata in dosi da circa un grammo, pronta per essere immessa nel mercato della droga.