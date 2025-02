Si ribalta con l’auto sulla statale 118 nei pressi di Prizzi: un giovane di Bivona ricoverato all'ospedale Civico

Un giovane di 25 anni di Bivona (Agrigento) si trova ricoverato all’ospedale Civico di Palermo dopo un incidente avvenuto lungo la statale 118 all’altezza di Prizzi. Per cause ancora da precisare si è ribaltato mentre era a bordo della sua Fiat Punto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno avviato le indagini per capire la dinamica dell'incidente.