Bus a Palermo, la crisi del fine settimana: assenti 86 autisti e 50 mezzi restano in deposito

O è il ponte di festa, come è successo alla fine dell’anno scorso e prima a Ferragosto. O i malori degli autisti dell’Amat coincidono spesso e volentieri con i fine settimana. Tra venerdì e sabato ne sono mancati dal servizio in totale ben 86, con l’effetto immediato a cascata sugli utenti che attendevano le linee alle fermate. Niente conducenti, in deposito sono rimaste inutilizzate in due giorni 53 vetture. Nel dettaglio: venerdì non sono saliti a bordo 44 e sabato 42 conducenti. Ai quali bisogna aggiungere gli assenti giustificati: 13 che usufruiscono della legge 104 e 19 per congedi parentali. Sia come sia, degli autobus pronti alla partenza da via Roccazzo, 177 venerdì e 173 sabato, ne circolavano in totale rispettivamente 152 e 145 (25 e 28 in meno al giorno).

Un danno per la qualità del servizio di trasporto urbano che segna il passo, nonostante gli sforzi per adeguarlo agli standard europei.

«Ancora registriamo nei week end molte assenze per malattia - dice il presidente Giuseppe Mistretta - . Ma non voglio parlare male dell'azienda, ho serie ragioni per esprimere giudizi molto negativi riguardo a chi non lavora per soddisfare gli interessi dei cittadini. Sarebbe opportuno che le prossime selezioni appurino, attraverso colloqui attitudinali, il possesso dell'opportuno spirito di servizio che deve contraddistinguere un autista, affinché l'Amat possa erogare un servizio di trasporto pubblico che la città merita di avere. Manca sempre qualcosa che non ci permette di raggiungere livelli adeguati di efficienza». Una volta per i meccanici ed escono dal deposito meno mezzi. Arrivano i nuovi autobus elettrici e non c’è chi li guidi. Le nuove vetture ecologiche che giornalmente (dal lunedì al sabato) sono in esercizio regolare sono complessivamente 12 più due di riserva. Le linee interessate sono sei e i passeggeri trasportati giornalmente per linea (fascia 08-20) sono circa 40, 70 persone.