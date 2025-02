Palermo, armato di pistola tenta una rapina da Ke Palle ma se ne pente e si fa arrestare

Paura oggi in pieno centro a Palermo dove una tentata rapina si è conclusa con il fermo del malvivente. O meglio con il bandito che si è consegnato subito dopo il colpo al locale Ke Palle, di via Maqueda, all'interno dell’area pedonale.

Secondo una prima ricostruzione, durante l’ora di pranzo, con numerosi avventori presenti all'esterno, il rapinatore, un giovane con il volto coperto, è entrato in azione. In pugno teneva un'arma. All'interno del locale il proprietario, Danilo Li Muli, ha affrontato il giovane che ha chiesto i soldi in cassa. Poi, ha alzato il passamontagna e ha detto di chiamare la polizia.

All'arrivo degli agenti è stato bloccato e la situazione è stata riportata sotto controllo senza ulteriori conseguenze. L'uomo è stato denunciato. È l'ennesimo episodio che avviene nella zona del centro storico di Palermo e riaccende il dibattito sulla sicurezza nella zona, sempre più frequentata da turisti.