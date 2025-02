Migranti, dalle torture alla richiesta di 11 mila euro per approdare in Italia: fermati due bengalesi

Un vasto traffico di migranti tra Bangladesh, Libia e Italia. La prigionia, le torture nei campi-lager libici e poi la partenza pagando un esoso biglietto di 11 mila euro. Due i fermi di indiziato di delitto seguiti dai poliziotti delle Squadre mobili di Palermo e Agrigento, nonché dal Servizio centrale operativo, su delega della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano.

Il provvedimento ha riguardato due fratelli bengalesi ritenuti responsabili, con altri indagati in corso di identificazione, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella forma aggravata. Farebbero parte di una associazione criminale, a carattere trasnazionale, attiva nel traffico di migranti, prevalentemente di nazionalità bengalese.

Il gruppo, con ramificazioni in Bangladesh e in Italia, si è avvalso del supporto operativo di alcuni trafficanti in Libia in qualità di gestori delle safe house, dove i migranti vengono reclusi e torturati al fine di ottenere somme di denaro che i familiari dei prigionieri versano come prezzo della liberazione dei loro congiunti, per consentire loro di intraprendere la traversata via mare sino alle coste siciliane.