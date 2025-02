Controlli dei carabinieri anche sulle piste da sci, a Piano Battaglia scattano multe e sequestri

Intensificati i controlli dei carabinieri a Piano Battaglia. Durante l’operazione, i militari hanno denunciato un 53enne di Gangi, sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica. Un giovane di 22 anni di Castellana Sicula e un 27enne proveniente da Palermo sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di cocaina e marijuana, sostanze detenute per uso personale.

Le operazioni di controllo hanno visto anche l'impiego di carabinieri sciatori, supportati da una motoslitta dell’Arma, per garantire la sicurezza sulle piste. Complessivamente, sono state identificate 469 persone e controllati 109 veicoli.

Nel corso delle verifiche, sono state ritirate cinque patenti di guida per gravi infrazioni al Codice della Strada, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Le sanzioni amministrative inflitte ammontano a circa 2.400 euro.