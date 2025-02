Vandalizzata la targa dedicata ad Alfonso Giordano nel quartiere Matteotti di Palermo

Vandalizzata, ancora una volta, la targa dedicata ad Alfonso Giordano, il presidente della Corte d’Assise che condannò i mafiosi nel maxiprocesso. Lo sfregio è avvenuto sempre in piazza Edison, nel quartiere Matteotti, dove il Comune aveva installato la targa in onore del magistrato. Un atto vandalico che richiama un altro precedente episodio avvenuto il 13 luglio 2022, quando la stessa targa fu deturpata. Come in quella occasione, a darne notizia è stato Lino Buscemi.

L’episodio ripropone con forza il tema della tutela dei luoghi della memoria e della necessità di maggiori controlli per evitare che simboli di legalità e giustizia vengano presi di mira dai vandali.