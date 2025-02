Una giovane aggredisce e rapina una donna in via Messina Marine

Una nuova aggressione, un nuovo episodio di microcriminalità a Palermo. Questa volta vittima una donna di 56 anni è stata rapinata ieri sera in via Messina Marine, nei pressi di via Galletti. La vittima è stata strattonata, fatta cadere a terra e derubata da una giovane, che si è impossessata di soldi, documenti e cellulare prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia della donna e avviato le indagini.

L’episodio si inserisce in un quadro allarmante di microcriminalità che sta colpendo Palermo. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di furti, rapine e atti vandalici.