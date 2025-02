L'incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, domani a Misilmeri i funerali di Francesco Costa

Saranno celebrati domani, sabato 8 alle 15, nella Chiesa Madre di Misilmeri i funerali di Francesco Costa, il ragazzo di appena 19 anni rimasto vittima del tragico incidente stradale. L'impatto è avvenuto poco prima dell’una di notte di martedì 4 febbraio lungo la Statale 121, lo “scorrimento veloce” Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo con Villabate.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che era alla guida di una Fiat Panda si è scontrato violentemente con una Ford Fiesta condotta da un trentaseienne di Marineo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Villabate e che saranno oggetto dell’inchiesta della Procura palermitana, che da prassi ha aperto un procedimento penale per ii reato di omicidio stradale in capo all’altro automobilista coinvolto, rimasto a sua volta gravemente ferito ma sopravvissuto al tremendo schianto.

I familiari della vittima, per fare luce sui drammatici fatti, attraverso il consulente personale per la Sicilia Alessio Tarantino, si sono affidati a una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, Studio3A-Valore, con la collaborazione dell’avvocato Ornella Maria Cialona, del foro di Palermo.