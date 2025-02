Inaugurazione dell'anno giudiziario del Cga, alla cerimonia il presidente Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Belmonte a Palermo dove si celebra la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. È l’organo supremo della giustizia amministrativa di cui solo la Sicilia è dotata in Italia in virtù dello statuto autonomo. La cerimonia si aprirà con la relazione del presidente del Cga Ermanno de Francisco. Sono presenti il governatore della Sicilia Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, oltre ad altre autorità istituzionali, civili e militari.

«Nel 2024 la Sezione consultiva e le Sezioni riunite hanno reso, in complesso, 318 pareri redatti. Resta sullo sfondo l’esigenza di rivitalizzare il ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana, per riportarlo a essere quella nobile forma di cosiddetta "giustizia dei poveri" accessibile da chiunque anche senza difensore e senza costi eccessivi e dissuasivi che sempre aveva contraddistinto fino agli inizi di questo secolo». Così il presidente del Cga per la Regione siciliana, Ermanno De Francisco, all’inaugurazione dell’anno giudiziario a villa Belmonte.