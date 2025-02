Palermo, la polizia municipale rimuove il ritratto a Emanuele Burgio ucciso alla Vucciria nel 2021

La polizia municipale di Palermo è intervenuta nei giorni scorsi alla Vucciria per rimuovere un banner affisso sulla parete di un immobile in via dei Tintori raffigurante il volto di Emanuele Burgio, ucciso nel 2021 a colpi di pistola nel cuore del mercato.

Il ragazzo era lo stesso rappresentato nel murale di piazza Caracciolo cancellato il mese scorso su segnalazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. L'opera, realizzata senza alcuna autorizzazione, violava il Codice dei beni culturali e del paesaggio che tutela il patrimonio architettonico della città.

Nel corso dell'intervento gli agenti hanno anche rimosso un cavo elettrico abusivo che alimentava un altarino allestito sulla stessa parete.