Palermo, furti nelle scuole di Borgo Nuovo: dopo la Montalcini colpita anche la Don Bosco

Una seconda scuola nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo è stata derubata. I ladri hanno tranciato i fili dell’allarme e hanno portato via cinque casse amplificate. Dopo l’istituto Rita Levi Montalcini, il colpo è stato messo a segno nel plesso Don Bosco di via Alia, dell’istituto comprensivo Russo-Raciti, portando via attrezzatura del valore complessivo di circa 3 mila euro.

I collaboratori scolastici hanno notato un telefono danneggiato e alcune stanze a soqquadro vandali con diversi oggetti sparsi sul pavimento. I ladri si sono fatti anche un the. La denuncia è

stata presentata alla polizia. I ladri sono entrati da una finestra e hanno portato via le attrezzature acquistate con i fondi del Pnrr che servivano per mettere in scena un progetto teatrale.