Un incendio è divampato in vicolo della Rosa dell’Alloro a Palermo in una casa in ristrutturazione. Il rogo si è sviluppato mentre gli operai stavano sistemando la guaina a protezione del tetto.

Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare le fiamme e scongiurare che le fiamma possano propagarsi alle abitazioni adiacenti. Nella zona del rogo c’è il palazzo Abatellis sede della galleria regionale della Sicilia.