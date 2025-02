Un nuovo lancio di pietre contro un autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo. Alcuni giovani hanno colpito con i sassi la vettura 214 nella zona della rotonda del Conca d’Oro in via Lanza di Scalea. E’ stato distrutto un finestrino. Non ci sono stati feriti. Sono intervenuti i carabinieri ma i giovani erano già fuggiti.