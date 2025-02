Palermo, rissa al pub Bonsignore Wine & Spirits: il questore chiude il locale per sette giorni

Il questore di Palermo ha sospeso per sette giorni, a decorrere dal 3 febbraio, la Scia per somministrazione di alimenti e bevande al pub Bonsignore Wine & Spirits di via Quintino Sella, a Palermo.

Il provvedimento è scaturito da un grave episodio di violenza avvenuto l'1 febbraio. Un gruppo di giovani ha aggredito il titolare dell’esercizio e un avventore: i clienti pretendevano di consumare nonostante il locale fosse in fase chiusura.

Dopo avere ottenuto un primo giro, i giovani pretendevano di continuare a consumare: al rifiuto da parte del commerciante si sono scagliati contro lanciando alcuni oggetti.

Il questore di Palermo, allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha disposto la temporanea chiusura dell’attività.