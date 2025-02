Riapre la palestra della scuola Raffaello al Villaggio Santa Rosalia

Un nuovo spazio restituito agli studenti. Questa mattina il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha partecipato alla cerimonia di riapertura della palestra della scuola media “Raffaello Sanzio”, in via Ernesto Basile, dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato gli spazi interni e i soffitti.

L’intervento, finanziato nell’ambito dell’accordo quadro “Palermo Sud”, ha previsto un investimento di 150 mila euro per il recupero della palestra, a cui si aggiungono 90 mila euro destinati ad ulteriori adeguamenti del plesso scolastico.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori alla Scuola e allo Sport, Aristide Tamajo e Alessandro Anello, la dirigente scolastica Stefania Bellomo e una rappresentanza di studenti.

“La riapertura della palestra – ha detto il sindaco – rappresenta un nuovo segnale di impegno dell’amministrazione per restituire ai luoghi della didattica spazi di aggregazione. La palestra, di nuovo a disposizione degli studenti dopo vent’anni, ha valore per l’attività motoria e sociale e per il completamento dell’attività formativa e di questo ringrazio l’assessore all’Istruzione Tamajo e gli uffici dell’Edilizia scolastica che sul recupero dei luoghi didattici e delle palestre stanno spingendo, a dimostrazione di come questo tema sia particolarmente caro a questa amministrazione che, fin da inizio consiliatura, ha destinato risorse economiche e modelli organizzativi, attraverso gli accordi quadro, che ci stanno consentendo di intervenire non solo sulle nuove realizzazioni, ma anche su quelle esistenti. Rivolgo il mio ringraziamento anche all’assessore allo Sport Anello per l’impegno nel mettere a disposizione le palestre scolastiche alle associazioni sportive anche negli orari pomeridiani, con l’intento di aumentare progressivamente il numero di questi spazi aperti il pomeriggio”.