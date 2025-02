Palermo, truffa internazionale con finti investimenti in criptovalute: nove indagati

Un sistema sofisticato, una rete criminale con ramificazioni in più Paesi e un call center specializzato nel convincere le vittime a investire in criptovalute inesistenti. La Procura di Palermo ha aperto un’indagine su una truffa su larga scala che avrebbe sottratto centinaia di migliaia di euro a ignari risparmiatori. Gli indagati al momento sono nove, ma l’inchiesta è destinata ad allargarsi e potrebbe collegarsi a procedimenti simili già aperti in altre città italiane, come Pordenone e Ravenna.

Secondo gli inquirenti, l’organizzazione criminale operava attraverso un call center che contattava gli investitori prospettando guadagni elevati con i bitcoin. Per rendere il raggiro ancora più credibile, i truffatori avevano persino sviluppato un’app che permetteva alle vittime di monitorare i loro presunti investimenti. In realtà, nessun euro è mai stato restituito.

Una volta ottenuti i primi versamenti, i criminali proseguivano con la truffa sostenendo di avere problemi bancari e suggerivano ai clienti di spostare i fondi su conti esteri, in particolare a Malta, chiedendo ulteriori somme di denaro. Gli investigatori ritengono che il gruppo criminale operasse con la complicità di esperti informatici, capaci di creare software apparentemente affidabili per ingannare le vittime.