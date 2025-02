Palermo, inseguimento nella movida: arrestato un giovane di 23 anni per droga. A casa trovati proiettili e una pistola

Un inseguimento ad alta velocità tra le vie del centro di Palermo ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni, A. M., fermato dalla polizia municipale per possesso di droga e porto abusivo di munizioni. Il controllo è scattato in via Roma dove gli agenti hanno intercettato un'auto che di sera procedeva a velocità sostenuta e in modo irregolare ignorando l'alt delle pattuglie.

Mentre il mezzo tentava di sfuggire ai controlli, il passeggero ha lanciato fuori dal finestrino un astuccio in pelle rosso scuro. Recuperato dagli agenti, il contenitore nascondeva 12 involucri di hashish e 7 di cocaina, rispettivamente del peso di 20,77 grammi e 11,78 grammi.

Il conducente è stato sanzionato per guida pericolosa e mancato uso della cintura di sicurezza, mentre per A. M., già pregiudicato per furto aggravato, porto abusivo d’armi e guida senza patente, è scattato immediatamente l’arresto.

Su disposizione del pm è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione del giovane dove gli agenti hanno rinvenuto cinque proiettili e una pistola a salve tipo Beretta 9x21, priva del tappo rosso, nascosta in un cassetto. Processato per direttissima, il Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto per il ventitreenne.