Doppio furto con spaccata in centro a Palermo: ladri in azione tra via Maqueda e via Napoli

Ancora furti con spaccata nel cuore di Palermo. La scorsa notte (4 febbraio) i ladri hanno preso di mira due esercizi commerciali situati nel centro storico, a pochi metri l’uno dall’altro tra via Maqueda e via Napoli.

Il primo colpo è stato messo a segno nel locale di street food Passami ù coppu, all’altezza di via Venezia. I malviventi hanno scardinato la saracinesca, facendo irruzione all'interno e portando via il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili.

Poco dopo, un altro furto è stato denunciato nel negozio di alimentari Mercato Maqueda, situato in via Napoli. Anche in questo caso i ladri hanno forzato l’ingresso, rovistato tra gli scaffali e sottratto una somma di denaro in contanti. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi e analizzando i filmati di videosorveglianza per individuare i colpevoli.