Incidente mortale a Palermo: perde il controllo dell’auto e si schianta in via Ernesto Basile

Un tragico incidente si è verificato oggi (5 febbraio) nel tardo pomeriggio in via Ernesto Basile a Palermo, dove un automobilista ha perso il controllo della vettura, finendo contro un palo dell’illuminazione e un cartellone pubblicitario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Non si esclude che il conducente possa aver avuto un malore prima di finire fuori strada. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti dell’infortunistica che dovranno ricostruire la dinamica. L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico nella zona con deviazioni necessarie per consentire i soccorsi.