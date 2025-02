Dolore e sgomento a Trabia per la morte di Rosaria Turturici, assistente sociale di 53 anni. Una professionista apprezzata. Lascia il marito e due figli. Da tempo combatteva contro una malattia. Turturici lavorava come assistente sociale al comune di Bagheria. Tanti i messaggi e gli attestati di affetto e stima. Si era distinta per la sua straordinaria sensibilità e l'impegno nel supporto ai più fragili.