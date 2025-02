Controlli nei cantieri edili in provincia di Palermo, una ditta sospesa per lavoro nero

Una ditta sospesa per lavoro nero e sanzioni per oltre 12 mila euro. È il bilancio dell’attività di vigilanza in edilizia svolta nei giorni scorsi dal personale ispettivo del Contingente Inl Sicilia in servizio a Palermo. Due i cantieri sottoposti a controllo, entrambi in provincia.

Nel primo, gli ispettori hanno trovato 4 lavoratori, due dei quali in nero; è quindi stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per lavoro nero. Inoltre, sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza, come la mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la mancata formazione e la mancata visita medica dei lavoratori. Le sanzioni irrogate ammontano a oltre 8 mila euro.

Nel secondo cantiere è stata accertata la mancata nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e sono state impartite prescrizioni per le misure generali di tutela, l’accesso ai posti di lavoro, la recinzione di cantiere, la mancata segnaletica e l’interdizione delle parti di ponteggio da non usare. Le sanzioni sono pari a oltre 4.600 euro.