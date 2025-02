Palermo, stop al razionamento dell’acqua a Partanna Mondello e Cruillas

Niente razionamento idrico per i residenti di Partanna-Mondello e Cruillas nella prima settimana di febbraio. Amap ha annunciato la sospensione della misura per mitigare i disagi subiti nei giorni scorsi a causa delle interruzioni della rete idrica in diverse zone di Palermo.

Il piano di razionamento prevedeva la chiusura dell’erogazione a Partanna-Mondello domani (lunedì 3 febbraio) e a Cruillas martedì 4 febbraio, ma l’azienda ha deciso di revocarlo temporaneamente. Tuttavia, in alcune aree del distretto Partanna-Mondello potrebbero verificarsi disservizi localizzati, in particolare nelle vie Atlante, Pandora e zone limitrofe, dove sono in corso interventi straordinari di manutenzione alla rete idrica.

Amap ha invitato i cittadini a consultare il sito ufficiale www.amapspa.it o a contattare i numeri 091.279111 (risponditore automatico) e 800-915333 (numero verde per chiamate da telefono fisso) per ulteriori informazioni.