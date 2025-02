L'inchiesta sulle prenotazioni al Policlinico, è attivo uno sportello per i pazienti in difficoltà

Poco meno di 130 gli episodi che la Guardia di finanza ritiene accertati nell’arco dei quattro anni presi in esami, tra favoritismi, reati di falso e accesso abusivo al sistema informatico della pubblica amministrazione, il tutto dopo un esposto partito dalla direzione dell’azienda ospedaliera, che ora punta al repulisti interno ma anche a continuare, con più forza, l’abbattimento della tempistica necessaria per svolgere visite ed esami.

L’inchiesta, raccontata ieri in anteprima sulle pagine del Giornale di Sicilia, vede coinvolti a Palermo alcuni dipendenti del Cup delle cliniche universitarie: otto persone che avrebbero gestito a piacimento, dal 2019 al 2023, le prenotazioni per le liste d’attesa, bloccando gli slot per amici e parenti grazie all’inserimento di nomi di persone morte da anni, ricette o codici fiscali falsi, prontamente sostituiti con i pazienti che poi avrebbero usufruito delle prestazioni

Intanto si lavora sulle liste d'attesa. «Abbiamo inserito uno sportello dedicato a tutti quei pazienti in difficoltà, che magari non riescono a trovare date utili nei tempi previsti per i loro casi. In questo modo riusciamo a farli accedere alle prestazioni, ma ovviamente si seguono dei criteri rigidi», ha detto il direttore generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari.