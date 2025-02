L'Amat cerca altri 100 autisti da assumere, pubblicato il bando

L'Amat cerca autisti da assumere per tre anni con contratti di apprendistato professionalizzante che garantisce un risparmio del 20% per effetto degli sgravi contributivi garantiti dal governo e dei salari un po’ più bassi. Età da 21 a 29 anni: basta averne 30 per essere esclusi da una selezione pubblicata l'ultimo giorno di gennaio e che scadrà il primo marzo.

Il bando della società di trasporto urbano punta a creare una graduatoria di cento conducenti da cui attingere per le necessità aziendali del movimento dei mezzi, fra autobus e scuolabus da gestire, ma non solo.

Le domande vanno presentate entro il primo marzo. I particolari del bando oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e sull'edicola digitale.