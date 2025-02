Palermo, l'anno scorso assaltarono tre farmacie tra corso Tukory e via Roma: arrestati due rapinatori

Un mese di assalti, tre colpi in rapida sequenza e un’indagine che ha stretto il cerchio sui presunti responsabili. La polizia ha arrestato due uomini accusati di aver rapinato tre farmacie tra corso Tukory e via Roma tra settembre e ottobre dell'anno scorso.

A finire nei guai sono L.R.M., 37 anni, finito in carcere, e M.M., 42 anni, sottoposto invece agli arresti domiciliari. Il primo sarebbe l’autore materiale di tutte le rapine mentre il secondo avrebbe avuto un ruolo di appoggio facendo da palo almeno nell’ultimo colpo.

Settecento euro il bottino complessivo anche se per gli investigatori il problema non è solo economico. L.R.M. avrebbe agito con «spigliatezza e pericolosità», movendosi con disinvoltura e dimostrando di conoscere bene tempi e abitudini delle sue vittime. Una freddezza che ha portato il giudice a disporre per lui la misura più restrittiva.

A incastrare i due sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso ai Falchi della Squadra mobile di identificarli e raccogliere i riscontri. Le perquisizioni domiciliari hanno fatto il resto confermando i sospetti degli inquirenti. Ora l’indagine punta a verificare se gli arrestati siano coinvolti in altri episodi simili.