Omicidio Agostino, il nipote: «Siamo sconvolti, l’ennesimo schiaffo in faccia alla mia famiglia»

Si dice sconvolto Nino Morana, figlio di Flora, la sorella del poliziotto Nino Agostino, e nipote di Vincenzo, il padre del poliziotto diventato simbolo con la sua lunga barba della battaglia per conoscere la verità sulla tragica morte del figlio e della nuora incinta.

«Siamo sconvolti, l’ennesimo schiaffo in faccia alla mia famiglia - dice il giovane -. Non permettono ai miei nonni Vincenzo e Augusta e i miei zii Nino e Ida di riposare nella tomba. L’unica cosa positiva è che i miei nonni non hanno assistito a questo terrificante annullamento. Ma io, la mia famiglia e tutti gli italiani onesti continuiamo a lottare».