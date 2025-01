Processo al sindaco di Cerda: decade l'abuso d'ufficio

Prima udienza al tribunale di Termini Imerese del processo al sindaco di Cerda e deputato della Lega, Salvatore Geraci, accusato di aver tentato di costringere il comandante della polizia municipale a scrivere al questore per ottenere che la processione del Venerdì Santo passasse davanti alla casa di un boss. Su richiesta dell’avvocato Vincenzo Lo Re, difensore di Geraci, il tribunale

ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in relazione a tre capi d’imputazione per abuso in atti d’ufficio contestati al sindaco anche in concorso con funzionari comunali.

Nel corso dell’udienza è stato sentito il principale teste d’accusa del sindaco, il comandante dei vigili urbani di Cerda Giuseppe Biondolillo, che ha ribadito di aver subito forti pressioni da Geraci per scrivere al questore che aveva comunicato la modifica del percorso della processione nel 2022, per evitare che la stessa passasse in prossimità dell’abitazione di un soggetto agli arresti domiciliari, e ciò al fine evitare inopportuni segni di omaggio all’indiziato di mafia. Rispondendo alle domande dell’avvocato Lo Re, Biondolillo ha riconosciuto che il sindaco motivava la sua richiesta di mantenimento del percorso per ragioni di tradizione cinquantennale e perché il luogo in cui avveniva l’incontro delle statue portate in processione era la piazza principale del paese, idonea ad accogliere migliaia di fedeli.