Furto di rame, quattro arresti in flagranza di reato a Montelepre

I carabinieri della stazione di Montelepre, hanno arrestato un 27enne e un 60enne per furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti in contrada Sagana grazie a una segnalazione fatta da alcuni cittadini al comandante di stazione ed hanno arrestato in flagranza di reato, i due autori dell’ennesimo furto di grondaie di rame.

Gli indagati dopo aver messo a soqquadro una villetta disabitata ed aver asportato i tubi di rame, si stavano allontanando a bordo dell’autovettura ma sono stati bloccati dai carabinieri. In un altro analogo episodio a intervenire, erano stati i carabinieri di Balestrate che, sempre su segnalazione di alcuni vicini di casa hanno arrestato in flagranza di reato due palermitani sorpresi mentre rubavano grondaie in rame da una casa di villeggiatura in quel momento disabitata. Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati dal Gip di Palermo con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.