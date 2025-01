Detenuto evade dall'ospedale di Villa Sofia a Palermo dove era ricoverato

Un giovane detenuto extracomunitario di 19 anni è evaso dall’ospedale di Villa Sofia a Palermo dove si trovava ricoverato. Lo hanno reso noto Gioacchino Veneziano e Domenico Ballotta rispettivamente segretari generali in Sicilia di Uilpa polizia penitenziaria e federazione nazionale Sicurezza Cisl. Nelle ricerche sono impegnati reparti di polizia penitenziaria del Cgm, dell’Ipm di Palermo, degli istituti e servizi per adulti del comprensorio, insieme alla forze di polizia.

«Un’evasione che mette sempre più a nudo - denunciano i due sindacalisti - le carenze negli istituti minorili, aggravate da norme obsolete che non tengono conto delle mutate condizioni operative, infatti il detenuto pare che sia evaso dall’ospedale Villa Sofia di Palermo, struttura che non ha un reparto per detenuti che possa sorvegliare in sicurezza qualsiasi soggetto. L’evaso, - aggiungono i due segretari di Uil e Cisl di settore in Sicilia - accusato del reato di rapina, proveniente dal minorile di Firenze, era stato trasferito a Palermo pare pure per motivi di ordine e sicurezza, quindi soggetto già predisposto ad atti contro le regole penitenziarie».