Palermo, allo stadio con le pietre: daspo per due minorenni

Il questore di Palermo ha disposto due provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti minori, 15 e 16 anni, sorpresi con pietre durante un incontro di calcio.

I due giovanissimi tifosi di casa, durante l’intervallo dell’incontro di calcio Palermo contro Juve Stabia, valevole per il campionato di serie «BKT stagione 2024/2025», giocata allo stadio «Renzo Barbera» lo scorso 19 gennaio, sono stati notati da personale della Digos, nei pressi del separatore tra il settore ospiti e la curva sud. Fermati per un controllo di polizia, oltre ad essere risultati sprovvisti del biglietto di accesso allo stadio, sono stati trovati con addosso cinque pietre nascoste nelle tasche dei giubbotti. È stato vietato per un anno l’accesso agli impianti sportivi in Italia.