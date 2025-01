Colpi di mazza contro una gelateria, nuovo furto a Palermo

Ladri in azione a Palermo. Nuova spaccata ai danni della gelateria Terzo Cerchio in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Con una mazza i malviventi hanno spaccato la vetrata all’ingresso una volta dentro hanno portato via la cassa automatica. Il bottino è ancora da quantificare.

A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono stati acquisti i filmati del sistema di videosorveglianza dai quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai malviventi.