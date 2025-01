Palermo, per il Tar illegittima chiusura anticipata sale bingo

Nuova pronuncia del Tar di Palermo che ha dichiarato illegittime le limitazioni di orari delle sale bingo come prevista dall’ordinanza movida del Comune. I giudici amministrativi hanno accolto in parte il ricorso presentato dalle società Bingo.It srl, Hbg Entertainment srl, Solfin Europe srl e Tutto Gioco srl, assistite dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella. Il tribunale, riscontrando un »difetto di istruttoria», ha ribadito che i Comuni devono rispettare criteri proporzionati e ben motivati per la regolazione delle attività economiche, rilanciando l’esigenza di

un quadro normativo equilibrato per garantire in maniera davvero efficace la tutela dei consumatori dall’illegalità e dal gioco compulsivo.

«Accogliamo con favore la sentenza del tribunale palermitano, che ha evidenziato in maniera chiara come le decisioni che regolano le attività debbano fondarsi su dati concreti e analisi adeguate - dice Emmanuele Cangianelli, Consigliere Delegato Fipe Confcommercio per i giochi pubblici ePresidente Egp Fipe - Nel caso specifico, l’amministrazione comunale non ha coinvolto in fase istruttoria le associazioni di categoria degli operatori del settore, che per quanto riguarda le sale Bingo sono anche direttamente concessionari dello Stato, basandosi invece su incontri limitati e su documentazione insufficiente.»