Accoltellato in via Torino a Palermo, le macchie ancora sul marciapiede

Un uomo di 39 anni questa notte, 21 gennaio, sarebbe stato accoltellato tra via Torino e via Roma, nel centro di Palermo. I residenti hanno sentito urla provenire dalla strada e hanno chiamato la polizia. Potrebbe trattarsi di una lite tra clochard. Il ferito è stato portato in ospedale.

La vittima sarebbe stata ferita ad una mano e davanti al centro scommesse, nella via, sono visibili ancora le macchie di sangue sul marciapiede. Indagini in corso e al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza della zona per risalire all'autore dell'aggressione.

«Ancora sangue per strada - dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione - atto che continua a gettare nello sconforto i residenti aumentando paura e insicurezza. Infatti sono

già diversi i messaggi da parte dei residenti che pensano di tornare a sensibilizzare il prefetto attraverso un ulteriore fiaccolata, nell’auspicio che la più alta carica della città possa farsi carico della richiesta al ministro dell’Interno di un aumento delle forze dell’ordine soprattutto la notte».