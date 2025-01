I Nas a Palermo, multati due ristoranti di sushi per non tracciabilità del pesce

Nel controllo dei prodotti ittici, i militari del Nas a Palermo hanno ispezionato due ristoranti di sushi, dove hanno constatato la conservazione non conforme degli alimenti. Sono il Wagashi in piazza Unità d'Italia dove mancavano i documenti per la tracciabilità del pesce e Yuki Sushi in via Galileo Galilei al quale è stato contestato lo stato non conforme della conservazione dei prodotti.

I carabinieri del nucleo dei Nas hanno sequestrato oltre 60 chili di pesce nei ristoranti giapponesi. Al momento del controllo, i titolari erano sprovvisti di tutta la documentazione necessaria per stabilire la provenienza della merce e da quanto tempo fosse conservata.

Complessivamente, tra la pescheria abusiva a Sant'Erasmo e i due ristoranti, i militari hanno sequestrato oltre 120 chili di pesce e molluschi e hanno contestato violazioni amministrative con relative sanzioni per un totale di 3.500 euro.