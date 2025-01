La polizia di Stato ha arrestato due minorenni, di 16 e 17 anni, accusati di tentativo di furto aggravato in concorso. Gli agenti del commissariato Centro, sono intervenuti in via Costantino Nigra a Palermo dove erano stati segnalati due giovani intenti ad rubare un motociclo. I due non appena hanno visto gli agenti hanno tentato la fuga a piedi in via Sammartino. Sono stati raggiunti e bloccati.