Strage Casteldaccia, iniziate audizioni alla Camera

Hanno avuto il via le audizioni presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia in relazione alla strage di Casteldaccia del maggio scorso in cui persero la vita 5 operai di una ditta che svolgeva lavori in subappalto per conto di Amap.

«Le audizioni - spiega la deputata Giovanna Iacono, che coordina nello specifico il lavoro della commissione sul tragico episodio - non vogliono certo costituire un inchiesta bis, ma mettere in luce il sistema di controllo e vigilanza che, evidentemente e tragicamente, a Casteldaccia ha fallito. Dalla documentazione fino ad ora fornita e dalle risposte dei vertici Amap comincia ad emergere, oltre a responsabilità individuali il cui accertamento spetta alla magistratura, una preoccupante sottovalutazione dei rischi e della sicurezza nel sistema dei subappalti con un affidamento, probabilmente eccessivo, ad un sistema di autocontrollo da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici sulla delicata materia».

«Il senso di questo nostro lavoro - conclude Iacono - è indagare sui meccanismi in materia di sicurezza attivi durante i lavori a Casteldaccia. Un dovere che sentiamo verso le famiglie delle vittime di Casteldaccia, dei morti sul lavoro e un contributo per migliorare le norme in fatto di prevenzione e

le procedure di sicurezza in situazioni analoghe».