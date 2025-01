Ancora un tentato furto a Palermo. Questa volta in una tabaccheria in viale Michelangelo 217. I ladri hanno scardinato la saracinesca, poi hanno forzato la porta a vetri, ma non sono riusciti a entrare nel locale perché è subito scattato l’allarme che ha segnalato tramite il cellulare, l’intrusione al titolare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.