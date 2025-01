Palermo, arrestato il titolare del bar La pecora nera per furto di energia

I carabinieri hanno arrestato il titolare di due bar a Palermo accusato di furto di energia. I militari insieme ai tecnici dell’Enel avrebbero constatato che i contatori dell’elettricità dei bar la Pecora Nera di viale Strasburgo e via Galilei Galileo. La verifica è stata eseguita dai carabinieri della stazione Resuttana-Colli insieme ai verificatori dell’Enel. Il titolare è stato accusato di furto aggravato e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.