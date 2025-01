Cinque auto sono state danneggiate da un incendio divampato la scorsa notte in via Levanzo a Palermo. Le fiamme sono divampate vicino a due vetture e poi si sono propagate alle altre tre parcheggiate vicino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri che indagano per accertare le cause dell’incendio, che noni si esclude possa essere doloso.