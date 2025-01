Le 101 persone a bordo della nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee sbarcheranno a Ravenna che «è stata indicata come porto per lo sbarco dei naufraghi - spiega la Ong - l’assegnazione di un porto così lontano costringe le persone in cerca di sicurezza ad un viaggio di 4 giorni su un mare agitato. Esortiamo le autorità italiane a designare un porto più vicino».