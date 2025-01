Palermo, tre arresti e quattro denunce: sanzioni per un totale di 37mila euro

L’uomo più volte invitato a desistere e a mantenere un comportamento consono, di fatto è andato in escandescenza scagliandosi contro due carabinieri che, sono stati aggrediti fisicamente non prima di essere stati attinti al petto dal lancio delle pietre.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, hanno arrestato tre uomini denunciandone altri quattro in stato di libertà. I militari della stazione di piazza Marina insieme al personale del Nucleo radiomobile di Palermo e della compagnia di Intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, in via Lincoln, hanno arrestato un 34enne originario del Mali per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Prontamente bloccato, l’indagato è stato dichiarato in arresto ed il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. I carabinieri delle stazioni di Acqua dei Corsari e Falde, nell’ambito dei controlli inerenti al rispetto delle prescrizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria, hanno rispettivamente arrestato due palermitani di 26 e 42 anni.

Il 26enne già gravato dalle misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e della presentazione alla polizia giudiziaria, ha violato più volte le prescrizioni motivo per il quale, è stata data esecuzione all’ordinanza di aggravamento con la quale, la quarta sezione del Tribunale di Palermo, ha sostituito le misure in atto applicate con quella degli arresti domiciliari.

I militari della stazione Falde hanno invece arrestato il 42enne già giudicato colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Palermo nel mese di aprile del 2018, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Palermo che, ha emesso un ordine per la carcerazione con conseguente espiazione della pena residua di un anno e nove mesi. L’uomo è stato così condotto presso la casa circondariale Pagliarelli.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo nell’ambito di un servizio straordinario che ha interessato il quartiere Libertà, finalizzato alla prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo un 51enne per porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere, un 28enne per guida senza patente reiterata nel biennio e due 14enni per il furto aggravato di un profumo presso un esercizio commerciale.

Nel medesimo contesto operativo, sono state identificate 169 persone, controllati 94 veicoli, segnalate alla prefettura di Palermo tre persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti che, sono state trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana. Comminate 27 sanzioni per le violazioni delle norme comportamentali del codice della strada per un totale di 37mila euro.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando pstrovinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.