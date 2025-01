Alcamo, una badante ruba gioielli per 20 mila euro in casa di una anziana

I carabinieri di Alcamo hanno arrestato una donna di 56 anni per furto in abitazione. La donna avrebbe asportato gioielli dalla casa dove svolgeva l’attività di collaboratrice domestica. A scoprire il furto la figlia della donna accudita, che se ne sarebbe accorta alle immagini delle telecamere installate in casa. Dagli accertamenti sarebbe emerso che sin dallo scorso mese di aprile la cinquantaseienne si sarebbe resa responsabile di altri furti di gioielli e monili per un valore di circa 20 mila euro, alcuni dei quali rinvenuti nella sua abitazione.

La donna, a seguito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.