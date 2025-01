Palermo, Confcommercio: «È crisi, serve mettere in campo misure straordinarie»

«Servono misure straordinarie per fronteggiare una straordinaria crisi del commercio e del settore moda in particolare, confermata dai primi dati dei saldi invernali. Molti negozi rischiano la chiusura e di conseguenza sono a rischio anche tanti posti di lavoro». Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale di Federmoda Confcommercio, lancia l’allarme sulla grave situazione di crisi economica che investe tanti settori economici ma in particolare i negozi di vicinato e le imprese del settore abbigliamento. Con una lettera inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, viene chiesto un incontro urgente per analizzare i dati reali del comparto e presentare le proposte concrete di Confcommercio da attuarsi in tempi rapidi. «La prima proposta - spiega la Di Dio - è quella di istituire un bonus da utilizzare per gli acquisti di articoli di abbigliamento nei negozi di vicinato. La seconda proposta è sostenere le aziende presenti da anni che hanno avuto maggiori perdite dal 2019 ad oggi. Infine sono necessarie agevolazioni a tasso zero sui finanziamenti a cui hanno dovuto far ricorso gli imprenditori in questi ultimi anni. La Regione siciliana ha già previsto analoghe misure in altri campi e certamente non ignorerà le richieste di un settore vitale dell’economia siciliana, delle città e dei centri storici che rischia la perdita di tanti posti di lavoro».