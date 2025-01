La strage Altavilla, indagine concluse: si attende la Cassazione sull'infermità di Barreca

Per la ragazza il gup del tribunale per i minorenni Nicola Aiello deciderà a gennaio se la ragazza era capace di intendere e volere al momento della strage.

La donna è stata uccisa e il suo corpo bruciato e seppellito in giardino. Il figlio più grande è stato seviziato ed è morto per asfissia da incaprettamento mentre il più piccolo è stato ucciso con un phon.

Sono state chiuse le indagini sulla strage di Altavilla Milicia in provincia di Palermo in cui sono stati torturati Antonella Salomone e i suoi due figli Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5. Lo scrive l’edizione palermitana di Repubblica.

Il padre Giovanni Barreca è già stato considerato infermo di mente. Si attende solo di capire se, come sostengono il gip e la difesa, «lo è completamente» oppure solo parzialmente come ritiene la procura.

Il difensore di Barreca Giancarlo Barracato ha presentato ricorso in Cassazione. Notificato l’avviso conclusione indagini il sostituto procuratore Manfredi Lenza attende il pronunciamento della suprema corte sulle condizioni psichiche di Barreca per chiedere il rinvio a giudizio dei tre indagati.

Se Barreca verrà riconosciuto totalmente incapace uscirà dal processo perché non imputabile. Se invece la Cassazione confermerà il pronunciamento del Riesame, la posizione del padre-marito reo confesso del massacro rientrerà nella richiesta di rinvio a giudizio.