Intorno alle 5 di stamattina (7 gennaio) è stato compiuto un furto in una tabaccheria di via Uditore, a Palermo. I ladri hanno forzato la saracinesca e sono penetrati all'interno del negozio, che si trova nei pressi di viale Regione Siciliana, portando via soldi e sigarette. Il bottino è ancora da quantificare. Delle indagini si occupa la polizia, che sta controllando gli impianti di videosorveglianza della zona per scoprire i responsabili del furto.