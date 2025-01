Palermo, inaugurata la palestra Pino Puglisi nel quartiere Danisinni, don Mauro Billetta: «È il tempo della semina e dell’attesa»

È stata inaugurata nel quartiere Danisinni di Palermo, la palestra popolare Pino Puglisi, che si trova in uno spazio adiacente alla chiesa di Sant'Agnese. Lo spazio fa parte di un progetto più ampio, in itinere, che vedrà sorgere, oltre al centro sportivo, anche un villaggio circolare, con botteghe e laboratori artistici rivolti ai residenti del quartiere.

«La nostra comunità - spiega fra Mauro Billetta, parroco della chiesa di Sant'Agnese - cerca di fare da incubatrice tra tante realtà che vogliono riscattarsi ed esprimersi. La palestra popolare padre Pino Puglisi rientra all’interno di questo progetto. Vi saranno però anche laboratori curati dalla cooperativa Dare, che si occupa di ecosostenibilità, poi l'atelier artistico curato da Igor Scalisi Palminteri studierà i prospetti delle case per colorarli e far sì che tutta la piazza possa diventare un’oasi paesaggistica di bellezza».

La palestra è stata realizzata su un progetto portato avanti dalla Fondazione Azimut, da Maurizio Artale e da alcuni allenatori attivi nel mondo del box e del Muay Thai, tra questi Alessandra Giglio, Tito e Martina Mazzola. All’interno dello spazio infatti non si praticherà soltanto la disciplina della box ma anche quella del Muay Thai. «La gente potrà iscriversi gratuitamente - spiega l’istruttrice Martina Mazzola - qui non abbiamo bisogno di soldi per essere felici o allenarci, l'obiettivo è quello di poter dare una speranza a chi di speranza ne ha poca. Io sono stata aiutata tantissimo da questo sport, penso fermamente che possa aiutare realmente ne ha bisogno», conclude Mazzola.